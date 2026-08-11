Пациентам в Казахстане стало проще попасть на ПЭТ/КТ. Средний срок ожидания исследования сократился до 14 дней, а искать свободное место по клиникам самостоятельно больше не нужно.

ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией) совмещает позитронно эмиссионную и компьютерную томографию. Такое обследование помогает врачам увидеть не только изменения в органах и тканях, но и активность патологического процесса. Чаще всего метод нужен пациентам с онкологическими заболеваниями для уточнения диагноза, оценки распространенности болезни и контроля лечения.

За семь месяцев 2026 года через центр подтвердили более 26,8 тысячи направлений на ПЭТ/КТ.

Схема для пациента выглядит проще. После направления врача запись координирует ЕРКЦ. Специалисты видят свободные места в подключенных медорганизациях по стране и могут направить человека туда, где обследование пройдет быстрее.

К системе подключены организации первичной медико-санитарной помощи, онкологические центры и 12 медорганизаций, где проводят ПЭТ/КТ.

Один оператор центра в среднем обрабатывает до 150 обращений в день.

ПЭТ/КТ помогает врачам увидеть патологические процессы, определить распространенность заболевания и оценить, как проходит лечение. При наличии медицинских показаний и направления исследование проводится бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Для пациента маршрут теперь состоит из четырех шагов. Сначала направление врача, затем подтверждение через ЕРКЦ, запись и само обследование.

Сокращение ожидания особенно влияет на тех, кому результаты исследования нужны для выбора дальнейшего лечения. Чем раньше врач получает данные ПЭТ/КТ, тем быстрее может определить следующую тактику.