ПЭТ/КТ в Казахстане теперь можно дождаться максимум за две недели
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Пациентам в Казахстане стало проще попасть на ПЭТ/КТ. Средний срок ожидания исследования сократился до 14 дней, а искать свободное место по клиникам самостоятельно больше не нужно.
ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией) совмещает позитронно эмиссионную и компьютерную томографию. Такое обследование помогает врачам увидеть не только изменения в органах и тканях, но и активность патологического процесса. Чаще всего метод нужен пациентам с онкологическими заболеваниями для уточнения диагноза, оценки распространенности болезни и контроля лечения.
За семь месяцев 2026 года через центр подтвердили более 26,8 тысячи направлений на ПЭТ/КТ.
Схема для пациента выглядит проще. После направления врача запись координирует ЕРКЦ. Специалисты видят свободные места в подключенных медорганизациях по стране и могут направить человека туда, где обследование пройдет быстрее.
К системе подключены организации первичной медико-санитарной помощи, онкологические центры и 12 медорганизаций, где проводят ПЭТ/КТ.
Один оператор центра в среднем обрабатывает до 150 обращений в день.
ПЭТ/КТ помогает врачам увидеть патологические процессы, определить распространенность заболевания и оценить, как проходит лечение. При наличии медицинских показаний и направления исследование проводится бесплатно в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Для пациента маршрут теперь состоит из четырех шагов. Сначала направление врача, затем подтверждение через ЕРКЦ, запись и само обследование.
Сокращение ожидания особенно влияет на тех, кому результаты исследования нужны для выбора дальнейшего лечения. Чем раньше врач получает данные ПЭТ/КТ, тем быстрее может определить следующую тактику.
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