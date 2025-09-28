Певец ALEM стал одним из лидеров шоу Silk Way Star по итогам второго эпизода
Завершился второй эпизод масштабного международного вокального конкурса Silk Way Star, который выходит в эфир на телеканале Jibek Joly. На сцену вышли исполнители из 12 стран, а один из участников по итогам голосования покинул проект, передаёт BAQ.KZ.
Во втором этапе артисты исполняли известные мировые хиты, примеряли новые образы и делились со зрителями личными историями, связанными с выбранными композициями. Многие выступления отличались особой эмоциональностью и искренностью.
"Все участники невероятно талантливы. Особенно представители стран Азии — они выступают с большой чувственностью и профессионализмом", — отметили в жюри.
Одним из ярких моментов вечера стало выступление представительницы Монголии Мишель Джозеф, которая вновь продемонстрировала высокий уровень вокального мастерства и сценического перевоплощения.
Однако главным событием эпизода стало появление на сцене казахстанского исполнителя ALEM (Батырхана Маликова). Артист подчеркнул, что мечта любого музыканта — создавать хиты, которые останутся в памяти слушателей на долгие годы. Члены жюри высоко оценили его номер и назвали ALEM "звездой проекта".
Итоги второго эпизода:
Саро Геворгян (Армения)
ALEM (Казахстан)
Kandis (Южная Корея)
Проект покинула Сабина Заде из Азербайджана.
Напомним, Silk Way Star — это первый международный вокальный конкурс, проходящий в столице Казахстана. В шоу принимают участие артисты из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Южной Кореи.
