Певец Энрике Иглесиас анонсировал концерты в Казахстане

Певец выложил пост в социальных сетях с датами концертов в Астане и Алматы.

Сегодня 2026, 22:07
АВТОР
Фото: Free Press Journal

Певец Энрике Иглесиас опубликовал в своём Instagram видео с датами выступлений в сентябре в Астане и Алматы, передает BAQ.KZ. 

Легендарный артист выступит 3 сентября на стадионе "Астана Арена" и 5 сентября на Центральном стадионе Алматы. 

Сегодня в приложении Freedom SuperApp началась предпродажа билетов на концерты Энрике Иглесиаса в Астане и Алматы. Стоимость билетов составляет от 45 тысяч до 165 тысяч тенге, купить можно будет не более восьми на одну почту и один номер телефона. 

Отмечается, что при входе на сайт и в приложение будет действовать электронная очередь. 

 
 
 
 
 
