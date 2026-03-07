Певец Энрике Иглесиас опубликовал в своём Instagram видео с датами выступлений в сентябре в Астане и Алматы, передает BAQ.KZ.

Легендарный артист выступит 3 сентября на стадионе "Астана Арена" и 5 сентября на Центральном стадионе Алматы.

Сегодня в приложении Freedom SuperApp началась предпродажа билетов на концерты Энрике Иглесиаса в Астане и Алматы. Стоимость билетов составляет от 45 тысяч до 165 тысяч тенге, купить можно будет не более восьми на одну почту и один номер телефона.

Отмечается, что при входе на сайт и в приложение будет действовать электронная очередь.