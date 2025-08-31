Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш
Об этом он рассказал в соцсетях.
Сегодня, 08:14
188Фото: соцсети
Известный казахстанский исполнитель Сакен Майгазиев сообщил в социальных сетях, что стал участником дорожно-транспортного происшествия, передает BAQ.KZ. Авария произошла, когда артист направлялся в город Сарыагаш Туркестанской области.
Его автомобиль столкнулся со встречной машиной. К счастью, обошлось без пострадавших.
Берегите себя на дорогах, — обратился Майгазиев к своим подписчикам.
Он подчеркнул важность внимательности за рулём. Сакен Майгазиев — заслуженный деятель РК, солист группы "МузАРТ". Он известен лирическими песнями и активной общественной деятельностью, часто выступает на крупных культурных мероприятиях страны.
