  • 31 Августа, 09:47

Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш

Об этом он рассказал в соцсетях.

Фото: соцсети

Известный казахстанский исполнитель Сакен Майгазиев сообщил в социальных сетях, что стал участником дорожно-транспортного происшествия, передает BAQ.KZ. Авария произошла, когда артист направлялся в город Сарыагаш Туркестанской области.

Его автомобиль столкнулся со встречной машиной. К счастью, обошлось без пострадавших.

Берегите себя на дорогах, — обратился Майгазиев к своим подписчикам.

Он подчеркнул важность внимательности за рулём. Сакен Майгазиев — заслуженный деятель РК, солист группы "МузАРТ". Он известен лирическими песнями и активной общественной деятельностью, часто выступает на крупных культурных мероприятиях страны.

