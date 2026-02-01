Певица Бритни Спирс продала музыкальный каталог за 200 млн долларов
Ранее певица заявляла, что не планирует возвращаться в музыкальную индустрию.
Американская поп-певица Бритни Спирс заключила сделку с независимой компанией Primary Wave, продав права на весь свой музыкальный каталог за 200 млн долларов. Контракт был подписан в декабре прошлого года, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
44-летняя артистка ранее заявляла, что не планирует возвращаться в музыкальную индустрию. В январе 2024 года Спирс подчеркнула, что "никогда не вернется" к активной карьере. Ее последним релизом стала песня Hold Me Closer, записанная в дуэте с Элтоном Джоном и выпущенная в августе 2022 года.
Этот трек стал первым после отмены опекунства, которое действовало в отношении певицы с 2008 по 2021 год. Суд в Лос-Анджелесе признал требования Спирс обоснованными и прекратил контроль со стороны ее отца, управлявшего жизнью и активами звезды на протяжении 13 лет.
Бритни Спирс остается одной из самых успешных исполнительниц последних десятилетий: по всему миру продано более 150 млн копий ее записей. В ее каталоге — девять студийных альбомов, начиная с дебютного, вышедшего в 1999 году.
В 2023 году певица выпустила мемуары The Woman in Me ("Женщина во мне"), где подробно рассказала о личной жизни и годах, проведенных под опекой.
