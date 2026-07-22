Пезешкиан после новых ударов США заявил о «тотальной войне»

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна оказалась в состоянии «тотальной войны» с Соединенными Штатами после девятой ночи американских ударов.

Реальность такова, что сегодня Исламская Республика Иран столкнулась с тотальной войной, которую ведут Соединенные Штаты, — сказал он.

По данным Тегерана, удары наносятся уже не только по южным районам страны, но также по центральным и северо-западным регионам. Иранские власти сообщили об атаке на Тебриз, где, по предварительной информации, погиб как минимум один человек. Также под удары попали объекты в Бушере и строящаяся атомная электростанция в Дарховине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что последние удары наносятся «в честь погибших американских военных». По данным Вашингтона, с начала конфликта погибли 17 американских военнослужащих. Иран, в свою очередь, сообщает о 50 погибших и более 500 раненых.

Одновременно обострилась ситуация в Ормузском проливе. Корпус стражей исламской революции сообщил о задержании двух танкеров после серии взрывов, а британская служба морской безопасности заявила о пожаре на грузовом судне после попадания снаряда.