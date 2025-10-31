Заявление Дональда Трампа о "договоре о мире" между Таиландом и Камбоджей вызвало широкий резонанс, став, по сути, одним из ярких внешнеполитических жестов его второго президентского срока на ряду с перемирием Израиля и Палестины. На первый взгляд, речь идёт о локальном урегулировании регионального спора. Однако, как отмечает эксперт, за этим событием стоит гораздо более сложная комбинация дипломатии, внутренней политики и личного пиара американского лидера. Подробнее об этом — в материале корреспондента BAQ.KZ.

Дипломатия как спектакль

По мнению политолога Ералы Нуржумы, миротворческая инициатива Трампа демонстрирует, как традиционные инструменты внешней политики всё больше переплетаются с медийной логикой.

"Факт подписания документа о прекращении огня подтверждает, что Вашингтон действительно сумел сыграть роль посредника, пусть и в ограниченном формате. Но риторика самого Трампа, театральность его заявлений и тщательно выстроенный медийный фон показывают, что это достижение должно восприниматься не только как дипломатический успех, но и как элемент личного политического позиционирования", — подчеркнул эксперт.

По его словам, Трамп превратил международную повестку в сцену, где каждое соглашение или переговорный успех становится элементом личного бренда. Его "миротворчество" — не просто жест внешней политики, а способ вернуть себе образ глобального лидера после череды судебных скандалов и внутреннего политического кризиса.

США против Китая: борьба за доверие, а не за территорию

Нуржума отмечает, что в действительности "мирный договор" в Юго-Восточной Азии имеет стратегическое значение не столько для сторон конфликта, сколько для самого Вашингтона.

"Миротворческая риторика позволяет США напомнить о себе в регионе, где в последние годы усилилось влияние Китая. Юго-Восточная Азия — одно из ключевых полей стратегического соперничества Вашингтона и Пекина, и любая возможность показать, что американцы способны не только критиковать, но и реально урегулировать конфликты, становится политическим активом", — объяснил политолог.

Вашингтон фактически запускает новую версию дипломатического инструментария, в котором слово "мир" становится частью политического маркетинга. Американцы предлагают регионам не инфраструктуру или инвестиции, как Китай, а нарратив — уверенность, что США способны быть гарантом стабильности и посредничества.

"Это тонкий пиар-подход, когда дипломатия превращается в маркетинг доверия. США сегодня не могут предложить регионам такие ресурсы, как Китай, но могут предложить нарратив, в котором Америка выступает гарантом стабильности, демократических норм и посредничества", — отметил Нуржума.

Имидж Трампа как “миротворца”

По мнению эксперта, Трамп стремится переписать собственную политическую историю. Его текущие действия — это не просто дипломатические шаги, а попытка закрепить в общественном сознании новый образ: лидера, который завершает войны, а не провоцирует их.

"После первого неоднозначного срока и репутационных баталий Трамп стремится остаться в истории не как скандальный популист, а как человек, способный делать сделки ради мира. Однако именно в этом кроется уязвимость подобных инициатив. Когда дипломатические процессы зависят от личных амбиций одного лидера, они редко оказываются долговечными", — подчеркнул политолог.

По сути, Трамп выстраивает собственный геополитический театр, где миротворчество — часть кампании по реабилитации. Каждый шаг сопровождается тщательно спланированным медийным эффектом, от символики рукопожатий до эмоциональных заявлений. Но устойчивые дипломатические механизмы при этом не формируются.

Современная дипломатия, по словам Нуржумы, всё чаще превращается в информационный продукт, где ценится не результат, а внимание аудитории.

"В этом смысле миротворчество Трампа скорее индикатор глобального тренда, в котором политика всё больше становится медиасобытием, а подобные акции — инструментом внешней политики", — отметил он.

Подобная модель даёт краткосрочные выгоды — рост рейтинга, усиление влияния, демонстрацию лидерства. Но она не создаёт долгосрочных институтов, способных поддерживать мир без личного участия лидера.

Роль Казахстана: нейтралитет как стратегия

В этом контексте Казахстан, по мнению политолога, может извлечь пользу из новой конфигурации.

"Усиление конкуренции между США и Китаем создаёт спрос на нейтральных игроков, способных поддерживать коммуникацию между различными центрами силы. Казахстан может использовать ситуацию для укрепления статуса посредника. Но при этом важно сохранять баланс и не вовлекаться в борьбу нарративов между Вашингтоном и Пекином. Нейтралитет ценен именно тогда, когда он воспринимается как подлинный, а не инструментальный", — подчеркнул Нуржума.

Нейтральная позиция Казахстана в таких условиях становится стратегическим преимуществом: страна воспринимается как площадка доверия, а не часть чьего-либо альянса.

Для США это шанс вернуть влияние, для Трампа — возможность переписать собственную историю, а для мира — напоминание, что современная политика всё больше похожа на сцену, где важен не только результат, но и то, как он выглядит.