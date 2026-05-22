Пилот легкомоторного самолета погиб при крушении в Литве

В Литве при крушении легкомоторного самолета погиб один человек.

Как сообщило агентство Delfi, по предварительной версии, самолет упал при заходе на посадку неподалеку от посадочной полосы малого аэродрома, используемого авиалюбителями.

"Двухместный легкомоторный самолет украинского производства марки Aeroprakt A-22, пилотируемый 82-летним владельцем летательного аппарата Казимерасом Масилёнисом, упал у деревни Роконяй Радвилишкского района. Пилот при аварии погиб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажирка воздушного судна получила травмы и была госпитализирована. Масилёнис был известным в Литве миллионером, который заработал капитал на аграрном бизнесе.