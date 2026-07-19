Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае России потерпел крушение сельскохозяйственный вертолет Ми-2. В результате авиапроисшествия погиб пилот.
19 Июля 2026, 12:13
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19 Июля 2026, 12:1319 Июля 2026, 12:13
49Фото: Pixabay.com
Крушение произошло в двух километрах от станицы Калининской во время обработки сельскохозяйственных полей, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
После падения воздушного судна произошло возгорание на площади около 20 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован прибывшими спасателями.
В результате крушения погиб пилот вертолета.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства авиакатастрофы.
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