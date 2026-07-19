Пилот погиб при крушении вертолета Ми-2 в Краснодарском крае

Крушение произошло в двух километрах от станицы Калининской во время обработки сельскохозяйственных полей, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

После падения воздушного судна произошло возгорание на площади около 20 квадратных метров. Пожар был оперативно ликвидирован прибывшими спасателями.

В результате крушения погиб пилот вертолета.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства авиакатастрофы.