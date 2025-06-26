В четвертом квартале этого года в Казахстане начнется пилотный проект Единой платформы ЖКХ. Об этом сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова на пресс-конференции в СЦК, передаёт BAQ.KZ.

Платформа объединит несколько цифровых решений: "Единую базу абонентов", "Единый платежный документ", "Оцифрованные коммунальные услуги", "Базу коммунальной инфраструктуры и жилого фонда", а также "Аналитический модуль".

Кроме того, до конца 2025 года "Единый платёжный документ" будет масштабирован до уровня села.

"Это позволит исключить асимметрию информации по коммунальным платежам по всей стране и охватить все населённые пункты", - подчеркнула Дубирова.

Параллельно продолжается реинжиниринг коммунальных услуг - это даст возможность в будущем цифровизировать их наравне с государственными.