Пилотный проект Единой платформы ЖКХ запустят в Казахстане
Параллельно продолжается реинжиниринг коммунальных услуг.
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В четвертом квартале этого года в Казахстане начнется пилотный проект Единой платформы ЖКХ. Об этом сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова на пресс-конференции в СЦК, передаёт BAQ.KZ.
Платформа объединит несколько цифровых решений: "Единую базу абонентов", "Единый платежный документ", "Оцифрованные коммунальные услуги", "Базу коммунальной инфраструктуры и жилого фонда", а также "Аналитический модуль".
Кроме того, до конца 2025 года "Единый платёжный документ" будет масштабирован до уровня села.
"Это позволит исключить асимметрию информации по коммунальным платежам по всей стране и охватить все населённые пункты", - подчеркнула Дубирова.
Параллельно продолжается реинжиниринг коммунальных услуг - это даст возможность в будущем цифровизировать их наравне с государственными.
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