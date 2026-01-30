В Казахстане на следующей неделе стартует пилотный проект по использованию цифрового тенге в системе государственных закупок. Участие в проекте для компаний будет добровольным. Об этом сообщил вице-министр финансов Республики Казахстан Даурен Кенбеил, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По его словам, на текущем этапе речь идёт прежде всего о технологической интеграции ключевых государственных и финансовых систем.

"Здесь больше речь идёт об интеграции и взаимодействии. В рамках цифрового тенге предусмотрена интеграция информационной системы казначейства, которую мы ведём, а также взаимодействие с Национальным банком", — пояснил Даурен Кенбеил.

Отвечая на вопрос о возможном переходе от пилотного формата к обязательному использованию цифрового тенге в госзакупках, вице-министр отметил, что решение будет приниматься только по итогам тестирования.

"Сейчас мы находимся в пилотном режиме. По результатам пилотирования мы примем решение - когда именно внедрять цифровой тенге и будет ли его использование обязательным", — сообщил он.

Также в ходе брифинга был затронут вопрос применения цифрового тенге для физических лиц. Как отметил вице-министр, этот трек развивается отдельно и требует поэтапного подхода.

В Минфине подчеркнули, что внедрение цифрового тенге — как в госзакупках, так и для граждан - рассматривается прежде всего как инструмент повышения прозрачности, управляемости и контроля финансовых потоков, однако масштабирование будет зависеть от результатов пилотных проектов и технической готовности систем.