Пилоты "Казавиаспаса" эвакуировали пациента в больницу Кызылорды
В результате слаженной работы экипажа и медиков мужчину оперативно доставили в медучреждение.
Сегодня, 00:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:32Сегодня, 00:32
28Фото: МЧС РК
Экипаж воздушного судна "Казавиаспас" МЧС РК оперативно выполнил экстренную транспортировку жителя посёлка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Полёт проходил под руководством командира воздушного судна Оркена Баймусы и второго пилота Расулбека Ахметова. За техническую готовность вертолёта отвечали ведущий инженер Ерсултан Зекеев и авиатехник Асхат Жумабеков.
"В результате слаженной работы экипажа и медицинских работников пациент был оперативно доставлен в медицинское учреждение города Кызылорда", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Димаш может дать концерт на новом стадионе в Актобе
- Ход уборочной кампании-2025: в Казахстане уже намолочено 2,4 млн тонн зерна
- "Санкции, тарифы или ничего": Трамп дал Путину две недели на решение по Украине
- 16-летняя лучница из Караганды стала второй на мировом первенстве
- Мужчина с молотком напал на карагандинку и разбил ее авто