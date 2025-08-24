Экипаж воздушного судна "Казавиаспас" МЧС РК оперативно выполнил экстренную транспортировку жителя посёлка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Полёт проходил под руководством командира воздушного судна Оркена Баймусы и второго пилота Расулбека Ахметова. За техническую готовность вертолёта отвечали ведущий инженер Ерсултан Зекеев и авиатехник Асхат Жумабеков.