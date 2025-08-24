  • 24 Августа, 00:37

Пилоты "Казавиаспаса" эвакуировали пациента в больницу Кызылорды

В результате слаженной работы экипажа и медиков мужчину оперативно доставили в медучреждение.

Сегодня, 00:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 00:32
Сегодня, 00:32
28
Фото: МЧС РК

Экипаж воздушного судна "Казавиаспас" МЧС РК оперативно выполнил экстренную транспортировку жителя посёлка Торетам Кармакшинского района Кызылординской области, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Полёт проходил под руководством командира воздушного судна Оркена Баймусы и второго пилота Расулбека Ахметова. За техническую готовность вертолёта отвечали ведущий инженер Ерсултан Зекеев и авиатехник Асхат Жумабеков.

"В результате слаженной работы экипажа и медицинских работников пациент был оперативно доставлен в медицинское учреждение города Кызылорда", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх