Пилоты Qazaq Air обратились к руководству с требованиями повысить оплату труда
Сегодня, 21:25
Сегодня, 21:25
Группа пилотов авиакомпании Qazaq Air направила обращение к руководству компании, передает BAQ.KZ cо ссылкой на министерство транспорта. Среди основных требований — пересмотр подходов к оплате ночных рейсов, повышение окладов командиров и вторых пилотов, а также увеличение оплаты налёта для всех пилотов.
В Министерстве транспорта сообщили, что потребовали от авиакомпании рассмотреть обращение в соответствии с действующим законодательством.
Справка: Qazaq Air — совместное предприятие, где 49% акций принадлежат группе Sovico, 49% — фонду “Самрук-Казына”, и 2% — Kazasia Holding Limited.
