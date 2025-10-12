  • 12 Октября, 22:37

Пилоты Qazaq Air обратились к руководству с требованиями повысить оплату труда

Группа пилотов авиакомпании Qazaq Air направила обращение к руководству компании, передает BAQ.KZ cо ссылкой на министерство транспорта. Среди основных требований — пересмотр подходов к оплате ночных рейсов, повышение окладов командиров и вторых пилотов, а также увеличение оплаты налёта для всех пилотов.

В Министерстве транспорта сообщили, что потребовали от авиакомпании рассмотреть обращение в соответствии с действующим законодательством.

Справка: Qazaq Air — совместное предприятие, где 49% акций принадлежат группе Sovico, 49% — фонду “Самрук-Казына”, и 2% — Kazasia Holding Limited.

