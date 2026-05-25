Как теперь контролируют дизтопливо в Казахстане

В стране продолжается обеспечение сельхозпроизводителей дизельным топливом для проведения весенне-полевых работ.

Поставки идут по утверждённому графику и находятся на постоянном контроле Министерства энергетики.

Всего на посевную кампанию в этом году предусмотрено 402 тысячи тонн дизельного топлива. Отгрузки осуществляются с 1 февраля по 30 июня.

Рекомендуемая цена дизельного топлива составляет 263 тенге за литр до станции назначения с учётом НДС. Конечная стоимость, формируемая региональными операторами, может достигать 281 тенге за литр. Это примерно на 15% ниже среднерыночных розничных цен.

Чтобы сделать распределение топлива более прозрачным и снизить риски нецелевого использования, внедрены дополнительные меры контроля. В их числе – отдельные ПИН-коды для сельхоздизеля, цветовая маркировка топлива жёлтого, синего и красного цветов, а также отдельный виртуальный склад в системе электронных счетов-фактур.

Принятые меры позволили снизить объемы нецелевого использования дизтоплива. Фактическая выборка дизельного топлива уменьшилась с 729 тысяч тонн до 602 тысяч тонн – это на 21% меньше.