Пирамида под маской благотворительности: в Карагандинской области обманули 400 человек
Департамент агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследует дело о создании и руководстве финансовой пирамидой под названием "Үміт Самғау", передает BAQ.KZ.
Как установлено, организаторы проекта маскировали его под благотворительную инициативу, якобы направленную на помощь одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям.
Гражданам предлагалось внести "вклад" с обещанной доходностью от 300% до 800%, при этом доход зависел от суммы участия. Выплаты осуществлялись не за счёт реальной деятельности, а из денег новых участников — классическая схема пирамиды.
Для перевода средств использовались счета родственников и знакомых организатора, которые выступали в роли "дропперов".
По данным следствия, в мошенническую схему вовлечено более 400 человек, а общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге.
По решению суда наложен арест на квартиру и автомобиль подозреваемой. Расследование продолжается.
Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
