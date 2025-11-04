Департамент агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области расследует дело о создании и руководстве финансовой пирамидой под названием "Үміт Самғау", передает BAQ.KZ.

Как установлено, организаторы проекта маскировали его под благотворительную инициативу, якобы направленную на помощь одиноким матерям, многодетным и малообеспеченным семьям.

Гражданам предлагалось внести "вклад" с обещанной доходностью от 300% до 800%, при этом доход зависел от суммы участия. Выплаты осуществлялись не за счёт реальной деятельности, а из денег новых участников — классическая схема пирамиды.

Для перевода средств использовались счета родственников и знакомых организатора, которые выступали в роли "дропперов".

По данным следствия, в мошенническую схему вовлечено более 400 человек, а общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге.

По решению суда наложен арест на квартиру и автомобиль подозреваемой. Расследование продолжается.

Иная информация не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.