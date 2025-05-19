Готовые блюда в магазинах и супермаркетах становятся всё более популярными среди жителей Астаны. Однако за удобством скрываются и риски — нарушение санитарных норм может привести к серьёзным пищевым отравлениям и инфекциям. Об этом предупредила главный санитарный врач столицы Айгуль Шагалтаева, передаёт BAQ.KZ.

По словам специалиста, в условиях высокой нагрузки на точки общепита и магазины, требования к санитарии часто игнорируются. Поэтому ответственность за безопасность частично ложится и на самих покупателей. Шагалтаева назвала семь ключевых пунктов, на которые стоит обращать внимание при покупке кулинарной продукции.

1. Температурный режим

Готовые блюда и кулинарные изделия должны храниться в холодильнике. Если продукты лежат на полках без охлаждения — это прямое нарушение.

2. Упаковка и маркировка

Упаковка должна быть целой и герметичной, с полной маркировкой: название, состав, условия хранения, дата и время изготовления, срок годности и производитель.

3. Сроки годности

Кулинария — продукция с коротким сроком хранения. Не более 12–24 часов. Обязательно проверяйте дату и время изготовления, иначе рискуете приобрести испорченную еду.

4. Внешний вид

От покупки стоит отказаться, если еда имеет посторонний запах, потемнение, плесень, ослизлость или пену. Всё это — признаки порчи.

5. Чистота оборудования и персонала

Витрины должны быть чистыми, персонал — в спецодежде и перчатках. Для фасовки — только одноразовый инвентарь.

6. Соблюдение товарного соседства

Готовые блюда не должны контактировать с сырой продукцией — это нарушает безопасность и может привести к заражению.

7. Документы и происхождение товара

Магазины обязаны иметь сертификаты и декларации на каждый вид кулинарной продукции. Продукция домашнего изготовления не должна поступать в продажу в официальных точках.

Вывод: будьте внимательны, особенно в тёплое время года. Проверка простых вещей — от упаковки до температуры хранения — поможет вам избежать серьёзных проблем со здоровьем.

Если вы столкнулись с нарушением, специалисты рекомендуют обратиться в местный департамент санитарного контроля.