Пирожки с риском: Главсанврач Астаны объяснила, как безопасно покупать кулинарию
Семь правил безопасной покупки кулинарии.
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Готовые блюда в магазинах и супермаркетах становятся всё более популярными среди жителей Астаны. Однако за удобством скрываются и риски — нарушение санитарных норм может привести к серьёзным пищевым отравлениям и инфекциям. Об этом предупредила главный санитарный врач столицы Айгуль Шагалтаева, передаёт BAQ.KZ.
По словам специалиста, в условиях высокой нагрузки на точки общепита и магазины, требования к санитарии часто игнорируются. Поэтому ответственность за безопасность частично ложится и на самих покупателей. Шагалтаева назвала семь ключевых пунктов, на которые стоит обращать внимание при покупке кулинарной продукции.
1. Температурный режим
Готовые блюда и кулинарные изделия должны храниться в холодильнике. Если продукты лежат на полках без охлаждения — это прямое нарушение.
2. Упаковка и маркировка
Упаковка должна быть целой и герметичной, с полной маркировкой: название, состав, условия хранения, дата и время изготовления, срок годности и производитель.
3. Сроки годности
Кулинария — продукция с коротким сроком хранения. Не более 12–24 часов. Обязательно проверяйте дату и время изготовления, иначе рискуете приобрести испорченную еду.
4. Внешний вид
От покупки стоит отказаться, если еда имеет посторонний запах, потемнение, плесень, ослизлость или пену. Всё это — признаки порчи.
5. Чистота оборудования и персонала
Витрины должны быть чистыми, персонал — в спецодежде и перчатках. Для фасовки — только одноразовый инвентарь.
6. Соблюдение товарного соседства
Готовые блюда не должны контактировать с сырой продукцией — это нарушает безопасность и может привести к заражению.
7. Документы и происхождение товара
Магазины обязаны иметь сертификаты и декларации на каждый вид кулинарной продукции. Продукция домашнего изготовления не должна поступать в продажу в официальных точках.
Вывод: будьте внимательны, особенно в тёплое время года. Проверка простых вещей — от упаковки до температуры хранения — поможет вам избежать серьёзных проблем со здоровьем.
Если вы столкнулись с нарушением, специалисты рекомендуют обратиться в местный департамент санитарного контроля.
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