Писали казахстанцам от имени родни и вывели 5 млн тенге: мошенникам дали сроки
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Суд в Западно-Казахстанской области признал виновными троих мошенников, которые обманывали казахстанцев через WhatsApp, передает BAQ.KZ.
Схема была простой. Мошенники писали людям, представлялись их родственниками и под разными предлогами просили перевести деньги.
В группе работал дроппер, через банковский счёт которого вывели около 5 млн тенге.
Досудебное расследование установило причастность фигурантов к 15 эпизодам интернет-мошенничества.
Потерпевшие живут в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетысу и Алматы.
Дело в суд направила прокуратура Каратобинского района ещё в июле 2025 года.
Приговор вынесли в июне 2026-го. Двое осуждённых получили от трёх до четырёх лет и одного месяца лишения свободы, третий три года ограничения свободы.
Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил полностью.
Приговор в законную силу не вступил.
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