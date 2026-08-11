Суд в Западно-Казахстанской области признал виновными троих мошенников, которые обманывали казахстанцев через WhatsApp, передает BAQ.KZ.

Схема была простой. Мошенники писали людям, представлялись их родственниками и под разными предлогами просили перевести деньги.

В группе работал дроппер, через банковский счёт которого вывели около 5 млн тенге.

Досудебное расследование установило причастность фигурантов к 15 эпизодам интернет-мошенничества.

Потерпевшие живут в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, области Жетысу и Алматы.

Дело в суд направила прокуратура Каратобинского района ещё в июле 2025 года.

Приговор вынесли в июне 2026-го. Двое осуждённых получили от трёх до четырёх лет и одного месяца лишения свободы, третий три года ограничения свободы.

Гражданские иски потерпевших суд удовлетворил полностью.

Приговор в законную силу не вступил.