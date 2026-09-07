Писатель Валерий Михайлов получил орден «Барыс» I степени

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении писателя Валерия Михайлова орденом «Барыс» I степени.

Высокой государственной награды литератор удостоен за особый вклад в развитие отечественной литературы.

Валерий Михайлов – казахстанский писатель, поэт, публицист и журналист, Народный писатель Казахстана. Родился 7 сентября 1946 года в Караганде. В разные годы работал в газетах «Вечерняя Алма-Ата», «Ленинская смена» и «Казахстанская правда», которую возглавлял с 1997 по 2003 год. Позже был главным редактором литературного журнала «Простор».

Он автор более 20 книг поэзии и прозы, в том числе «Хроника великого джута», «Лермонтов», «Боратынский» и «Заболоцкий». Его произведения издавались в Казахстане и России, а стихи переводились на европейские и азиатские языки.

Михайлов ранее был награжден орденами «Парасат» и «Барыс» II степени, а в 2024 году получил звание Народного писателя Казахстана.