Письмо «от Нацбанка» с печатью и подписью: как мошенники выманивают деньги

Мошенники рассылают казахстанцам поддельные письма на бланке Национального банка. В них обещают вернуть украденные деньги или сообщают о крупном переводе, но сначала просят заплатить. Нацбанк предупреждает, что это обман.

Как работает схема

Схем две. В первой человеку приходит письмо, будто он стал жертвой мошенников, и чтобы безопасно вернуть деньги, нужно перевести средства на указанный счет.

Во второй сообщают, что на имя человека поступил денежный перевод. Чтобы его получить, якобы нужно внести сумму за регистрацию или «декларирование» средств.

Иногда к обману подключаются люди, которые представляются сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу или Нацбанка. Они рассказывают про «заказ инкассаторской машины» и «адресную доставку» денег.

Документы выглядят солидно, на них стоят печать и электронная цифровая подпись. Но и подпись, и печать поддельные и не соответствуют установленным требованиям.

Что важно знать

Национальный банк не обслуживает счета обычных граждан, не занимается декларированием денег и не проводит расчеты с населением.

Нацбанк не пишет людям в мессенджерах, по электронной почте и в соцсетях. Официальную переписку он ведет в основном с госорганами, банками и другими организациями, а обращения граждан принимает через систему «Е-өтініш».

Если вам пришло такое письмо, не переводите деньги и не отвечайте отправителю. Если вы уже столкнулись с мошенниками, обращайтесь в полицию. Уточнить информацию можно в контакт-центре Нацбанка по короткому номеру 1477.

Накануне в Актобе 76-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти 15 млн теңге, поверив звонкам «сотрудников» ЦОНа и КНБ, которые убедили ее спасти сбережения на «безопасном счете».