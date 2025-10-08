АО "Эйр Астана" объявило о предстоящей смене руководства: Питер Фостер, бессменный глава компании на протяжении двух десятилетий, покинет пост Главного исполнительного директора и состав Совета директоров в конце марта 2026 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Фостер продолжит сотрудничество с авиагруппой в новой роли — в качестве старшего советника Совета директоров. Его преемником станет нынешний исполнительный директор по финансам Ибрахим Жанлыел, работающий в Air Astana с 2003 года.

"Совет директоров выражает искреннюю благодарность Питеру Фостеру за его выдающиеся достижения в руководстве Компанией на протяжении 20 лет – от этапа становления до нынешнего статуса ведущей авиакомпании Казахстана и Центральной Азии, а также признанного бренда в мировой авиационной индустрии. Совет директоров приветствует назначение Ибрахима Жанлыела на должность Главного исполнительного директора. Совет директоров выражает полную уверенность в том, что под его руководством Компания продолжит рост и достигнет новых успехов", - отметил председатель Совета директоров АО "Эйр Астана" Нурлан Жакупов.

К слову, Air Astana Group сегодня — крупнейшая группа авиаперевозчиков в Центральной Азии и на Кавказе, эксплуатирующая 61 самолет под брендами Air Astana и FlyArystan. Компания четырнадцать раз признавалась "Лучшей авиакомпанией Центральной Азии и СНГ" по версии Skytrax.