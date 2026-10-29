Питьевая вода: дар или дефицит? Хватит ли Казахстану водных ресурсов и зачем экономить каждый литр

Казахстан ежегодно потребляет около 25 млрд кубометров воды, причем основная нагрузка приходится на сельское хозяйство. На фоне изменения климата, роста населения и развития промышленности вопрос рационального использования водных ресурсов становится все актуальнее. В Послании Президент Касым-Жомарт Токаев уделил особое внимание водосбережению и модернизации водной инфраструктуры. Сколько воды есть у Казахстана, куда она расходуется, что уже делается для ее сохранения и действительно ли каждому жителю необходимо экономить воду – разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

Сколько воды есть у Казахстана и хватит ли ее всем?

Водная безопасность Казахстана во многом зависит от природных условий и трансграничных рек.

По официальным данным, среднемноголетний объем речных водных ресурсов страны составляет около 102,3 млрд кубометров в год. При этом 47,8 млрд кубометров, или почти 47%, поступают из соседних государств.

Это означает, что значительная часть речного стока формируется за пределами Казахстана. Поэтому водообеспечение зависит не только от количества осадков и состояния собственных водоемов, но и от водохозяйственной политики соседних стран.

Однако общий объем речных ресурсов нельзя считать количеством воды, которое можно свободно использовать для питьевых, сельскохозяйственных и промышленных нужд. Необходимо учитывать сезонность стока, экологические потребности рек и озер, территориальную доступность и качество воды.

По оценке Министерства водных ресурсов и ирригации, ежегодное водопотребление в Казахстане составляет порядка 25 млрд кубометров.

При этом вода распределена по территории страны неравномерно. В одних регионах основную роль играют крупные реки и водохранилища, в других – подземные источники и водопроводные системы, обеспечивающие подачу воды на значительные расстояния.

Поэтому ключевой вопрос заключается не только в наличии водных ресурсов, но и в том, насколько эффективно страна способна их распределять, доставлять и сохранять.

Кто потребляет больше всего воды?

Наиболее водоемкой отраслью Казахстана остается сельское хозяйство.

Согласно данным Министерства водных ресурсов и ирригации, представленным на заседании Правительства 29 октября 2026 года, на аграрный сектор приходится около 60% общего водозабора.

Вода необходима для орошения полей, выращивания сельскохозяйственных культур и обеспечения животноводства.

Значительные объемы используются также в промышленности и коммунально-бытовом секторе.

Особенно важен вопрос эффективности полива. При использовании устаревших оросительных систем часть воды теряется во время транспортировки, испарения и фильтрации через грунт.

Для решения этой проблемы в Казахстане расширяется применение современных водосберегающих технологий.

По данным Минводы, площадь их использования достигла 702 тысяч гектаров. Заявленная экономия составляет около 1,1 млрд кубометров воды.

В перспективе к 2030 году планируется довести ежегодную экономию воды за счет таких технологий до 2,2 млрд кубометров.

Таким образом, модернизация сельского хозяйства остается одним из главных направлений водосбережения.

Есть ли смысл экономить воду каждому казахстанцу?

На фоне огромных объемов воды, которые потребляют сельское хозяйство и промышленность, может возникнуть закономерный вопрос: насколько важна экономия воды в обычной квартире?

Оказывается, коммунально-бытовой сектор также обладает значительным потенциалом водосбережения.

По оценке Министерства водных ресурсов и ирригации, дополнительная экономия в этом секторе может достигать 260 млн кубометров воды ежегодно.

Для понимания масштаба: это 260 миллиардов литров воды.

Такой объем показывает, что рациональное водопотребление имеет значение не только для крупных предприятий и фермерских хозяйств.

В быту сократить расход помогают устранение протечек, использование исправной сантехники, установка водосберегающих насадок, рациональное использование стиральных и посудомоечных машин.

Например, если семья сокращает расход воды на 50 литров в сутки, за год экономия составит 18,25 кубометра.

При этом важно понимать, что бытовая экономия не заменяет модернизацию коммунальных сетей. Даже при ответственном отношении жителей к воде изношенные трубопроводы и аварии могут приводить к потерям.

Поэтому эффективное водосбережение требует одновременных действий населения, коммунальных предприятий, промышленности и сельского хозяйства.

Почти триллион тенге инвестиций: что уже сделано?

В Казахстане продолжается масштабная модернизация водохозяйственной инфраструктуры.

Согласно докладу министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова на заседании Правительства 29 октября, с сентября 2023 года инвестиции в основной капитал водной отрасли составили 970,8 млрд тенге.

За последние два года реконструировано:

Более 1,4 тысячи километров каналов.

Пять водохранилищ.

Восемь гидротехнических сооружений.

В настоящее время ведется модернизация более 4,6 тысячи километров ирригационных сетей.

До конца 2026 года планируется завершить работы на 964 километрах. Ожидается, что это позволит улучшить водообеспечение порядка 200 тысяч гектаров орошаемых земель.

Кроме того, общий объем действующих и привлекаемых займов для развития водохозяйственной инфраструктуры оценивается примерно в 2,2 трлн тенге.

В реализации и подготовке проектов участвуют Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития и Всемирный банк.

При этом важно различать уже вложенные средства и финансирование, которое только планируется привлечь. Также инвестиции сами по себе еще не показывают, сколько воды удалось сэкономить: для оценки эффективности необходимы данные о фактическом сокращении потерь и улучшении водоснабжения.

Воду начнут контролировать с помощью цифровых технологий

Еще одно направление реформирования водной отрасли – цифровизация.

По поручению Президента разработана и введена в промышленную эксплуатацию Национальная информационная система водных ресурсов.

Она включает 15 модулей и позволяет автоматизировать взаимодействие с водопользователями – от подачи заявки до оплаты за воду.

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации, в системе уже оцифрованы сведения более чем о 23 тысячах водных объектов.

В течение 2026 года через нее заключено более 29 тысяч договоров.

Параллельно внедряются цифровые двойники водохранилищ – виртуальные модели, позволяющие анализировать характеристики объектов и использовать данные для управления ими.

По информации Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, цифровые двойники уже созданы для пяти водохранилищ. До конца 2027 года планируется распространить эту технологию на все водохранилища.

Предполагается, что развитие цифровых инструментов позволит эффективнее управлять водными ресурсами и принимать решения на основе актуальных данных.

Однако практический эффект будет зависеть от точности измерений, качества исходных сведений и использования цифровых систем в повседневной работе.

Промышленность тоже должна экономить воду

Водосбережение касается не только аграрного сектора и населения.

В промышленности Казахстана предусмотрен поэтапный переход на оборотное и повторное водоснабжение.

Это позволяет использовать воду в производственных процессах неоднократно, снижая потребность в заборе новых объемов из природных источников.

Согласно планам Министерства водных ресурсов и ирригации, к 2030 году долю повторного использования воды в промышленности предполагается довести до 28%.

Такие решения особенно важны для предприятий, технологические процессы которых требуют значительных объемов воды.

Одновременно государство намерено усилить контроль за использованием питьевой воды не по назначению.

В частности, подготовлены поправки в Водный кодекс, предусматривающие ограничение использования централизованной питьевой воды для технологических процессов автомоечных станций.

Пока речь идет именно о подготовленных законодательных изменениях, а не о вступившем в силу запрете.

Новый Водный кодекс и контроль за нарушениями

Одним из ключевых изменений стало принятие нового Водного кодекса Казахстана.

В нем закреплены принципы рационального использования водных ресурсов, приоритет водосбережения, охраны водных объектов и обеспечения водной безопасности.

На законодательном уровне усилены требования к эффективному использованию воды и сокращению потерь.

Одновременно расширяется государственный контроль.

По данным профильного министерства, с начала 2026 года выявлено 758 нарушений в сфере водопользования. Это более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, введены повышающие коэффициенты за сверхнормативное потребление воды, несогласованное изменение сельскохозяйственных культур и бездоговорное водопользование.

Такие меры направлены на стимулирование более ответственного использования водных ресурсов.

Хватит ли Казахстану воды к 2030 году?

В ближайшие годы потребность в воде будет определяться сразу несколькими факторами: развитием сельского хозяйства, промышленным ростом, увеличением населения и изменением климатических условий.

При этом у Казахстана сохраняется значительная зависимость от трансграничного речного стока.

Для повышения водной безопасности государство рассчитывает на модернизацию каналов, расширение применения водосберегающих технологий, повторное использование воды в промышленности и цифровизацию управления.

К 2030 году планируется добиться ежегодной экономии до 2,2 млрд кубометров воды за счет водосберегающих технологий в сельском хозяйстве и довести долю повторного использования воды в промышленности до 28%.

Но утверждать, что этих мер будет достаточно для полного обеспечения всех отраслей водой, пока преждевременно. Для такого вывода необходимы актуальные прогнозы водного баланса по регионам и речным бассейнам с учетом климатических изменений и роста потребления.

Бережное отношение к воде – задача каждого

Рациональное использование воды становится одним из принципов хозяйствования в Казахстане.

Для государства это означает модернизацию инфраструктуры и контроль за водопользованием. Для аграриев – внедрение эффективных способов орошения. Для промышленности – повторное использование ресурсов. Для населения – сокращение ненужного расхода питьевой воды.

При этом экономия воды имеет не только экономическое, но и экологическое значение. Сохранение речного стока и снижение чрезмерного водозабора необходимы для устойчивости природных экосистем.

Поэтому вопрос, нужно ли каждому казахстанцу экономить воду, имеет вполне практический ответ: да, но личная экономия должна дополнять системные изменения в водном хозяйстве страны.

Именно сочетание этих мер определит, насколько успешно Казахстан сможет обеспечить водой население, сельское хозяйство и промышленность в будущем.