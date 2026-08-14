В Атырауской области планируют создать питомник древесных пород на территории государственного природного резервата «Акжайык». Под него рассматривают участок площадью 20 гектаров возле села Еркинкала, передает BAQ.KZ.

До запуска всего проекта решили начать с малого. Уже в этом году на территории резервата планируют провести пробную высадку на одном гектаре и посмотреть, как растения поведут себя в местных климатических условиях.

В питомнике хотят выращивать клен, вяз и сосну. Для ухода за растениями компания Forest of Central Asia намерена задействовать технологии для повышения качества почвы и автоматизированный полив.

Проект планируют финансировать по смешанной схеме. На частные инвестиции придется 60% средств, еще 40% составит партнерское участие. Предполагается, что питомник даст региону новые рабочие места.

У компании уже есть подобные площадки в других регионах. В Акмолинской области работает питомник площадью 83 гектара, где заняты около 30 человек. Еще 20 гектаров под выращивание деревьев отведено в Карагандинской области.

Проект в Атырау обсудили аким области Болат Акчулаков и руководитель Forest of Central Asia Темирбек Мамаев.

Глава региона предложил компании подключить к работе профильные институты и разработки казахстанских ученых по повышению плодородия почв. В акимате заявили о готовности поддерживать проекты, связанные с озеленением региона.