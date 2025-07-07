На данный момент в области Абай расположен комплекс, работа которого направлена на эффективное и быстрое восстановление сгоревших лесных массивов вдоль Иртыша. Общая площадь комплекса составляет 20,4 гектара, из которых 17,1 гектара занимает питомник с открытой корневой системой, а на оставшихся 3,3 гектара расположены три теплицы и производственные помещения, передает BAQ.KZ.

Главная особенность комплекса – современные автоматизированные технологии шведского производства, которые позволяют сократить вегетационный период выращивания саженцев в 2–3 раза. Весь процесс – от сушки и калибровки семян сосны до посева в специальную питательную почву и помещения в теплицы – полностью автоматизирован. Затем саженцы выносятся на открытый грунт для адаптации к природным условиям.

Этой весной в первом цикле из посеянных семян получено 1 463,2 тысячи саженцев сосны. Во втором цикле было засеяно 1 608 тысяч ячеек, и уже через 10-12 недель эти саженцы будут перенесены на открытые площадки для дальнейшего роста. Осенью их высадят в лесные массивы. Система с закрытой корневой системой повышает приживаемость саженцев и защищает корни от повреждений при пересадке.

Средняя годовая производительность комплекса составляет 2,87 млн саженцев. В 2024 году с посевной площади получено 4,5 млн саженцев сосны – выполнение плана составило 104%. Этой весной дополнительно было засеяно еще 3,6 гектара площадей сосновыми семенами.

По информации областного акимата, для восстановления лесного массива после пожара планируется строительство еще одного семенного питомника. Питомник, позволяющий выращивать 6 млн саженцев в год, планируется возвести в Озерском сельском округе района Жаңасемей.