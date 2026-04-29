Питомник саженцев появится в южной части Алматы

В Алматы планируют создать собственный питомник саженцев для развития системы озеленения города, передает BAQ.kz.

Сейчас мегаполису требуется более 1,4 млн саженцев в год, которые приходится закупать у сторонних поставщиков.

Новый питомник разместят на нескольких участках в южной части города. Также планируется открыть лабораторию микроклонального размножения, которая сможет выращивать до 1 млн саженцев ежегодно. Это позволит снизить затраты и улучшить приживаемость растений.

Проект поручено реализовать поэтапно с использованием современных технологий и развитием научной базы.