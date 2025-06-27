В суде района Үлкен Нарын рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, которая нарушила закон, продав алкоголь несовершеннолетнему покупателю, передает BAQ.KZ. Как установлено в ходе разбирательства, 28 апреля 2025 года около 18:24 продавец магазина реализовала бутылку пива марки "Карагандинское" объёмом 0,5 литра юноше 2007 года рождения, которому на момент покупки не исполнился 21 год.

Продукция содержала 4,6% этилового спирта, и, согласно законодательству Республики Казахстан, её реализация лицам младше 21 года категорически запрещена. Нарушение подпадает под часть 1 статьи 200 КоАП РК - "Продажа алкогольной продукции несовершеннолетним".

В суде предприниматель О. полностью признала свою вину и выразила сожаление о случившемся. Однако смягчающие обстоятельства не избавили её от наказания: суд признал женщину виновной и назначил штраф в размере 110 096 тенге, а также приостановил действие лицензии на реализацию алкоголя сроком на один месяц.

Постановление уже вступило в законную силу.