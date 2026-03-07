Pixar приступил кработе над третьей частью мультфильма «Корпорация монстров»
Компания все больше делает ставку на продолжения популярных хитов.
Сегодня 2026, 21:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 21:29Сегодня 2026, 21:29
169Фото: Film.ru
Возвращение к этой франшизе является частью новой стратегии Pixar, которая все больше делает ставку на продолжения проверенных хитов, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal .
Студия, которая долго гордилась тем, что выпускает два оригинальных фильма на каждый сиквел, теперь делает наоборот — два сиквела на один оригинальный проект. Уже в июне выйдет «История игрушек 5», третья «Суперсемейка» запланирована на 2028 год, а «Тайна Коко 2» ожидается в 2029-м.
«Честно говоря, это нужно, чтобы оставаться достаточно прибыльными и продолжать существовать», — объясняет ситуацию президент Pixar Джим Моррис.
Самое читаемое
- Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны
- Трамп назвал условие сделки с Ираном
- Почти 100 лет печёт хлеб: история одного предприятия в СКО
- Казахстанцы просят Air Astana вернуть их домой из-за эскалации на Ближнем Востоке
- Президент отметил заслуги казахстанских женщин государственными наградами