Возвращение к этой франшизе является частью новой стратегии Pixar, которая все больше делает ставку на продолжения проверенных хитов, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal .

Студия, которая долго гордилась тем, что выпускает два оригинальных фильма на каждый сиквел, теперь делает наоборот — два сиквела на один оригинальный проект. Уже в июне выйдет «История игрушек 5», третья «Суперсемейка» запланирована на 2028 год, а «Тайна Коко 2» ожидается в 2029-м.