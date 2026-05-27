Пламя охватило жилой дом в Акмолинской области

В селе Бестамак Алгинского района Акмолинской области произошёл пожар в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома.

Первыми на место приехали добровольцы противопожарного формирования "Ауыл құтқарушылары", которые работают в этом селе в рамках специальной программы.

Они вместе со спасателями быстро приступили к тушению огня. Пожар удалось вовремя остановить и полностью потушить.

Во время эвакуации добровольцы вывели из дома 8 человек.

Пострадавших нет.