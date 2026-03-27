План Ирана против США вызывает тревогу на Западе
У Ирана есть тщательно продуманный план.
Сегодня 2026, 02:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
177Фото: ИИ/ BAQ.kz
Британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что Иран усилит давление на страны Персидского залива, если США продолжат ставить ультиматумы, передает передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.
«Мы видим, что у Ирана есть план, тщательно продуманный план. Если США продолжат свой ультиматум, что собираются атаковать всю энергетическую систему Ирана, то Тегеран отреагирует и усилит давление на все структуры в странах Персидского залива и Израиле. Речь идет не только об энергетике, но и обо всей инфраструктуре», — сказал он.
