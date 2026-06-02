План весеннего призыва в Казахстане выполнен досрочно

Как сообщили в Министерстве обороны, большинство новобранцев уже завершили курс молодого бойца. За это время они изучили общевоинские уставы, освоили основы строевой и огневой подготовки, ознакомились с тактико-техническими характеристиками вооружения и военной техники. Завершающим этапом подготовки стало принятие военной присяги.

В ведомстве отметили, что военнослужащие срочной службы успешно адаптировались к армейской жизни и приступили к выполнению своих обязанностей.

Для призывников, имеющих кредитные обязательства, действует предусмотренный законодательством механизм отсрочки платежей на период прохождения службы. Кроме того, многие военнослужащие планируют после увольнения в запас участвовать в конкурсе на получение государственных образовательных грантов.

В настоящее время в регионах страны продолжают работу городские и районные призывные комиссии под руководством заместителей акимов. Основные усилия сосредоточены на комплектовании подразделений Национальной гвардии. Согласно плану, в ее ряды будут призваны более 7 тысяч молодых казахстанцев.

В Министерстве обороны напомнили, что повестки направляются гражданам в электронном формате – посредством SMS-сообщений и через портал eGov не менее чем за три дня до даты явки. Электронное уведомление имеет статус официальной повестки.

Граждане, получившие уведомление, обязаны прибыть на призывной пункт местного исполнительного органа. За неявку без уважительных причин предусмотрена административная ответственность, а за систематическое уклонение от воинской службы – уголовная.

Всего в рамках весеннего призыва ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Казахстана пополнят более 21 тысячи граждан в возрасте от 18 до 27 лет.