Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев сообщил, будут ли в Казахстане строить новые ледовые арены после исторической победы Михаила Шайдорова на зимних Олимпийских играх, передает BAQ.KZ.

"На сегодняшний день фигурное катание достаточно активно в стране развивается. Подтверждением тому является завоёванная более 10 лет назад бронзовая медаль Дениса Тена на Олимпийских играх в Сочи. После этого у нас появилась яркая звёздочка — это Элизабет Турсынбаева, которая выиграла ряд международных стартов. Поэтому говорить о том, что на сегодняшний день в Казахстане нет льда, нельзя. Его, может быть, действительно было недостаточно для подготовки именно Михаила. Но, тем не менее, мы на сегодняшний день располагаем достаточным количеством льда, чтобы дальше развивать этот вид спорта. В Астане одним из основных центров притяжения и развития является Ледовый дворец «Алау», построенный в 2011 году к Азиатским играм. Помимо этого, есть ещё раскаточный каток при велотреке «Сарыарка», где также занимаются дети фигурным катанием",- сказал вице-министр на брифинге в Сенате.

Он согласился, что развитию фигурного катания необходимо уделять больше внимания и наращивать количество ледовых площадок. По его словам, в Алматы уже есть три крупные ледовые арены, где можно заниматься этим видом спорта. Также он выразил уверенность, что историческая победа Михаила Шайдорова станет дополнительным импульсом для дальнейшего развития фигурного катания и создания необходимой инфраструктуры в стране.

Напомним, 14 февраля Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх Milano Cortina 2026 в Италии. Он набрал 291,58 балла по сумме короткой и произвольной программ, опередив японцев Юму Кагияму (серебро) и Шуна Сато (бронза). Эта победа стала исторической — первой олимпийской золотой медалью Казахстана в фигурном катании.