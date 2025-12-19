Почему жильцов ветхого и аварийного жилья в Павлодаре не переселяют в новые дома за счет бюджетных средств, спросили у акима региона, передаёт BAQ.KZ.

Журналисты подняли эту тему во время брифинга о социально-экономическом развитии Павлодарской области. Глава региона Асаин Байханов, в частности, прокомментировал ситуацию в микрорайоне Затон, где были привлечены средства извне.

"Здесь по реновации ветхого жилья мы пошли по другому пути. На это есть две причины. Первая связана с тем, что масштабное строительство в этом районе невозможно. Он находится в очень стесненных обстоятельствах. Всего около 20 домов, это в основном двухэтажные дома 50-60 годов постройки. Поэтому было принято решение совместно с частным инвестором реализовывать проект по сносу этого ветхого жилья и строительству нового" - отметил аким области.

Вторая причина заключается в том, что в районе Затон нет необходимых инфраструктурных мощностей, чтобы построить большое количество домов. Сегодня, по словам акима, фактически уже расселили 37 семей. Застройщик арендует им жилье, полностью компенсируя все расходы до момента заселения в новую жилплощадь. До конца декабря в квартиры переедут порядка 15 семей. Остальные захотели засетиться во второй дом.