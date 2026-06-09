Планируют ли запрещать чиновникам возглавлять спортивные федерации

В Казахстане пока не рассматривается вопрос о запрете госслужащим и чиновникам возглавлять спортивные федерации. Об этом сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

«Пока такой повестки нету. Но могу сказать, что в новом олимпийском цикле в олимпийских видах спорта у нас почти 100 процентно переизбраны президенты федерации. Это и люди с бизнеса. И люди, возглавляющие ведомства», - сказал министр.

Он подчеркнул, что ко всем руководителям федераций применяются одинаковые KPI. Если государство выделяет средства, то президент федерации также должен привлекать спонсорское финансирование и активно участвовать в подготовке спортсменов.

Министр добавил, что работа федераций оценивается по результатам, а также по вкладу в развитие соответствующего вида спорта.

Ряд спортивных федераций Казахстана сегодня возглавляют действующие государственные деятели и высокопоставленные чиновники. Так, президентом Федерации дзюдо является помощник Президента Куанышбек Есекеев, Федерацию триатлона возглавляет вице-министр финансов Ержан Биржанов, Федерацию волейбола — министр финансов Мади Такиев, Федерацию спортивной стрельбы — генеральный прокурор Берик Асылов, Федерацию бочча — спикер Сената Маулен Ашимбаев, президентом Казахстанской федерации футбола является Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров.