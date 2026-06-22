Где ожидается временное отключение электричества в Казахстане
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В Алматы и Алматинской области с 22 по 26 июня 2026 года пройдут плановые работы на электросетях.
По данным "Алатау Жарық Компаниясы", в этот период в отдельных районах города и области возможны временные отключения электроэнергии.
Энергетические службы отмечают, что все мероприятия направлены на повышение надёжности электроснабжения, улучшение качества услуг и профилактическое обслуживание сетей.В большинстве случаев потребителей будут переключать на резервные источники питания, однако при технической необходимости возможно кратковременное отключение электроэнергии.
В течение пяти дней специалисты будут проводить широкий комплекс работ. Среди них:
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ремонт и обслуживание воздушных и кабельных линий электропередачи;
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замена и выправка опор;
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обслуживание трансформаторных подстанций;
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устранение дефектов и переподключение участков сетей;
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санитарная обрезка и вырубка деревьев в охранных зонах;
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технические осмотры и профилактика оборудования.
Большая часть работ выполняется в дневное время – с 08:00 до 17:00 или с 09:00 до 17:00.
Где возможны отключения
Алматы
В городе работы затронут все основные районы через РЭС-1, РЭС-2, РЭС-3, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6 и РЭС-7.
Среди районов и микрорайонов:
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Айгерим, Кок-Кайнар, Улжан
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Акжар, Карагайлы, Калкаман
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Мамыр, Таугуль, Зердели
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Маяк, Томирис, Аэропорт
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Кок-Тобе и центральные улицы города
Также плановые работы пройдут на многих улицах, включая Толе би, Сатпаева, Джандосова, Аль-Фараби и другие.
Алматинская область
В области график охватывает сразу несколько районов и РЭС:
Балхашский, Есикский, Жамбылский, Карасайский, Конаевский, Талгарский, Кегенский, Уйгурский, Шелекский и Райымбекский районы.
Работы пройдут в десятках населённых пунктов – от районных центров до небольших сёл. В их числе Есик, Каскелен, Талгар, Конаев, Узынагаш, Шелек, Кеген и другие населённые пункты.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
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