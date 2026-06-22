В Алматы и Алматинской области с 22 по 26 июня 2026 года пройдут плановые работы на электросетях.

По данным "Алатау Жарық Компаниясы", в этот период в отдельных районах города и области возможны временные отключения электроэнергии.

Энергетические службы отмечают, что все мероприятия направлены на повышение надёжности электроснабжения, улучшение качества услуг и профилактическое обслуживание сетей.В большинстве случаев потребителей будут переключать на резервные источники питания, однако при технической необходимости возможно кратковременное отключение электроэнергии.

В течение пяти дней специалисты будут проводить широкий комплекс работ. Среди них:

ремонт и обслуживание воздушных и кабельных линий электропередачи;

замена и выправка опор;

обслуживание трансформаторных подстанций;

устранение дефектов и переподключение участков сетей;

санитарная обрезка и вырубка деревьев в охранных зонах;

технические осмотры и профилактика оборудования.

Большая часть работ выполняется в дневное время – с 08:00 до 17:00 или с 09:00 до 17:00.

Где возможны отключения

Алматы

В городе работы затронут все основные районы через РЭС-1, РЭС-2, РЭС-3, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-6 и РЭС-7.

Среди районов и микрорайонов:

Айгерим, Кок-Кайнар, Улжан

Акжар, Карагайлы, Калкаман

Мамыр, Таугуль, Зердели

Маяк, Томирис, Аэропорт

Кок-Тобе и центральные улицы города

Также плановые работы пройдут на многих улицах, включая Толе би, Сатпаева, Джандосова, Аль-Фараби и другие.

Алматинская область

В области график охватывает сразу несколько районов и РЭС:

Балхашский, Есикский, Жамбылский, Карасайский, Конаевский, Талгарский, Кегенский, Уйгурский, Шелекский и Райымбекский районы.

Работы пройдут в десятках населённых пунктов – от районных центров до небольших сёл. В их числе Есик, Каскелен, Талгар, Конаев, Узынагаш, Шелек, Кеген и другие населённые пункты.

С полным списком можно ознакомиться здесь.