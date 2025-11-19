Депутат Мажилиса Олжас Нуралдинов направил Премьер-Министру Олжасу Бектенову депутатский запрос с требованием реформировать систему платных парковок, работающую в Алматы и Астане.

По словам депутата, сегодня эта система "создаёт больше проблем, чем удобств", несмотря на заявленные цели цифровизации и оптимизации транспортных потоков.

Изначально платные парковки внедрялись для разгрузки центров городов, однако сейчас, как отмечает Нуралдинов, паркоматные зоны массово появляются в спальных районах. В результате жители вынуждены платить за парковку под собственными окнами, что превращается в дополнительное финансовое бремя для тысяч семей.

Особое недовольство вызывает отсутствие выбора способов оплаты. Во многих зонах предусмотрена только онлайн-оплата через QR-код или мобильное приложение. При сбое интернета, блокировке карты или технических неполадках у водителей нет альтернативы — парковочные терминалы зачастую отсутствуют.

"Система сразу выписывает штраф — 4 000 тенге за парковку стоимостью 100 тенге. Это противоречит принципам доступности и праву граждан на оплату как наличными, так и безналичными средствами", — говорится в запросе.

Депутат также поднял вопрос прозрачности финансовых потоков. По данным запроса, ежегодно через платные парковки в Алматы и Астане проходят миллиарды тенге, однако сведения о распределении этих средств и объёме поступлений в бюджет не раскрываются. "Граждане не видят, чтобы эти средства возвращались в виде благоустройства городской среды", — отметил Нуралдинов, напоминая, что именно парковочные проекты ранее были частью громких коррупционных скандалов.

Фракция "Ак жол" предлагает закрепить за каждым пользователем два льготных парковочных адреса: у места проживания — круглосуточно, у места работы — в рабочее время. Такой механизм уже действует на платных автодорогах "КазАвтоЖола" для жителей пригородов.

Кроме того, депутаты требуют:

оснастить все парковочные зоны паркоматами с приёмом наличных и видеонаблюдением;

раскрыть условия договоров операторов парковок с акиматами Алматы и Астаны;

провести аудит их деятельности;

пересмотреть договоры, если они оказываются невыгодными для города;

обеспечить регулярное публичное раскрытие финансовой отчётности операторов.

По мнению Нуралдинова, главными выгодополучателями от использования общественного пространства должны быть горожане и городской бюджет, "а не чьи-то персональные карманы".