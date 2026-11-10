Платишь налоги, значит, государство должно: что на самом деле гарантирует закон казахстанцам

Бесплатное образование, медицина, социальные выплаты, безопасность и защита прав. Мы привыкли ждать от государства гарантий, но редко задумываемся, что обязаны делать сами. Об этом новый, девятый выпуск программы «(НЕ)диванные эксперты».

«Я плачу налоги, значит, государство мне должно!»

Так ли все просто и где заканчиваются наши права и начинаются обязанности, разбираются ведущие вместе со специалистом.

В выпуске обсуждают, что государство обязано дать каждому гражданину и правда ли образование и медицина в Казахстане бесплатные. Отдельно говорят о том, почему государство платит за учебу по гранту и зачем выпускникам отработка.

Речь пойдет и об обязанностях. Какие они есть у каждого казахстанца, зачем платить налоги и куда идут эти деньги, что государство делает для нашей безопасности и что требуется от нас самих.

Эксперт расскажет, какую поддержку можно получить от государства и кто имеет на нее право.

Создатели программы обещают обойтись без сложных юридических терминов и скучных лекций. В выпуске только жизненные ситуации, неудобные вопросы и понятные ответы о том, что нам гарантировано законом и за что мы отвечаем сами.

«(НЕ)диванные эксперты» это программа, в которой житейская логика встречается с буквой закона.

А как считаете вы: государство должно больше помогать гражданам или каждый в первую очередь должен рассчитывать на себя? Делитесь своим мнением в комментариях!