Платит ли работодатель соцотчисления за вас: как проверить?

Работодатель обязан каждый месяц перечислять за сотрудников социальные отчисления, и от них зависят будущие выплаты по декрету, больничному или при потере работы. Проверить, приходят ли эти деньги, можно за несколько минут.

Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Зачем это проверять

По отчислениям в Государственный фонд социального страхования учитывают доход человека и то, как долго он участвует в системе. От этого зависит, получит ли он выплату и какого размера.

Фонд платит при потере трудоспособности, потере работы, потере дохода из-за беременности и родов, усыновления новорожденного и ухода за ребенком до полутора лет. Если участник системы умер, выплату по потере кормильца могут получить члены семьи, которые были на его иждивении.

Если работодатель не платил, человек узнает об этом слишком поздно, когда выплата понадобится.

Сколько и когда должен платить работодатель

Отчисления работодатель платит из своих денег, из зарплаты их не удерживают. Ставка 5% от дохода работника. Перечислить деньги нужно каждый месяц, не позднее 25-го числа следующего месяца.

Как проверить

На портале eGov.kz есть услуга «Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений». Нужно выбрать период и отправить запрос, ответ придет в личный кабинет.

Те же сведения можно получить в разделе «Госуслуги» в некоторых банковских приложениях. Можно прийти и лично в ЦОН или филиал фонда с удостоверением личности.

В выписке видно, сколько денег поступило и за какие месяцы.

Что делать, если денег нет

Если за какие-то месяцы отчислений нет или сумма вызывает вопросы, сначала стоит обратиться к работодателю или в бухгалтерию. Если работодатель так и не платит, можно пожаловаться в органы государственных доходов, они контролируют эти перечисления.

Консультацию по соцвыплатам дают в филиалах фонда и в Едином контакт-центре по номеру 1414.