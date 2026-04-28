В Астана начали применять платную эвакуацию автомобилей за нарушения правил остановки и стоянки. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.

С этого дня в городе работают эвакуаторы, которые перемещают автомобили нарушителей на специализированные коммунальные стоянки.

Как проходит эвакуация

Процесс эвакуации в столице полностью оцифрован.

Нарушения фиксируются с помощью автоматизированных систем, после чего информация передается в полицию.

Владельцу автомобиля направляется уведомление через приложение eGov Mobile. Затем данные поступают в Центр оперативного управления, где оформляется решение об эвакуации.

Все документы оформляются сотрудниками полиции в цифровом формате.

При этом предусмотрена возможность избежать эвакуации, если водитель успеет устранить нарушение на месте. В таком случае применяются только административные меры, а автомобиль остается на месте.

Что делать, если машину эвакуировали

Если водитель не обнаружил автомобиль и не получил уведомление, он может обратиться по номерам 102 или 112, где ему сообщат причину эвакуации и дальнейшие действия.

Чтобы вернуть автомобиль, необходимо:

обратиться в административную практику департамента полиции получить разрешение забрать машину со специализированной стоянки

Сколько стоит эвакуация

Стоимость эвакуации составляет 3 МРП - 12 975 тенге. Отдельно оплачивается хранение автомобиля на штрафстоянке.

Где будут эвакуировать машины

В соответствии с решением маслихата, эвакуация проводится в первую очередь в местах, где нарушение создает угрозу безопасности:

на пешеходных переходах

на тротуарах

на парковках для людей с инвалидностью

«Нарушения правил стоянки и остановки в таких местах существенно влияют на безопасность передвижения по городу как пешеходов, так и водителей», - подчеркнул Марат Садуов.

Как уточнил руководитель отдела ЦОДД Канат Мамбетов, эвакуация также проводится в местах массового скопления людей, на узких участках дорог и там, где установлены запрещающие знаки.

«Мы работаем по парковкам и проезжим частям улиц, где есть сужения или установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку. Например, сегодня автомобиль был эвакуирован за стоянку в неустановленном месте по статье 597, части 3 Кодекса об административных правонарушениях», - рассказал он.

Почему начали эвакуацию

По данным акимата, неправильно припаркованные автомобили серьезно ухудшают дорожную ситуацию и влияют на безопасность.

«Нарушения правил остановки и стоянки сокращают пропускную способность улиц до 50 процентов. Это приводит к заторам и ограничению движения», — отметил директор ЦОДД Марат Садуов.

Власти подчеркивают, что проблема актуальна: в столице насчитывается более 600 тысяч автомобилей, включая приезжий транспорт. При этом ежедневно фиксируется свыше 2 тысяч нарушений правил парковки.

