В Казахстане система платных автодорог продолжает активно развиваться и уже оказывает заметное влияние на всю автодорожную отрасль. Она формирует устойчивую модель финансирования и позволяет повышать качество транспортной инфраструктуры, передает BAQ.KZ.

Сегодня в стране функционирует около 26 платных участков общей протяженностью порядка 4,9 тыс. километров. Речь идет преимущественно о ключевых и наиболее загруженных трассах республиканского значения. При этом сеть платных дорог постепенно расширяется.

Рост доходов

Финансовые показатели системы демонстрируют устойчивый рост. По итогам 2025 года доходы от платных участков составили около 86 млрд тенге. Для сравнения, годом ранее было собрано порядка 48 млрд тенге, а в 2023 году — менее 32 млрд тенге.

Также существенно увеличилось количество проездов. В 2025 году оно превысило 70 млн, что говорит о высокой востребованности платных трасс и увеличении транспортного потока.

Куда направляются средства

Все средства, полученные от платных дорог, направляются исключительно на развитие и содержание дорожной инфраструктуры. Это включает текущий и средний ремонт, закуп новой специализированной техники, а также обеспечение работы системы взимания платы.

Таким образом, финансирование эксплуатации дорог осуществляется не за счет всех налогоплательщиков, а за счет пользователей, которые непосредственно пользуются этой инфраструктурой. Это позволяет снизить нагрузку на государственный бюджет.

Практические результаты

Эффективность системы подтверждается конкретными результатами. В 2024 году за счет поступлений в размере 48 млрд тенге удалось обеспечить стабильную работу всей инфраструктуры, включая содержание дорог и функционирование платной системы. Кроме того, часть средств была направлена на капитальные вложения, в том числе закуп 680 единиц специализированной техники.

В течение года был выполнен значительный объем работ. Проведен ямочный ремонт на площади более 43 тыс. квадратных метров, нанесена дорожная разметка протяженностью 17,6 тыс. километров, установлено около 29 тыс. сигнальных столбиков, обновлены дорожные знаки и отремонтированы барьерные ограждения.

В 2025 году масштабы работ выросли. При доходах на уровне 86 млрд тенге продолжилось финансирование содержания и ремонта дорог, а также обновления техники. Было закуплено 89 тракторов, а также запланирована поставка еще 504 единиц техники. Объем ямочного ремонта увеличился до 61,4 тыс. квадратных метров, протяженность нанесенной разметки достигла 19,6 тыс. километров, отремонтировано более 31,6 тыс. погонных метров ограждений и установлены тысячи новых дорожных знаков.

Системные изменения

Внедрение платности уже привело к заметным системным изменениям в отрасли. Обеспечено стабильное финансирование содержания дорог, что напрямую отражается на их состоянии и безопасности.

Платными становятся, как правило, дороги, прошедшие реконструкцию и соответствующие современным требованиям по скорости, пропускной способности и уровню сервиса. Это способствует развитию скоростных транспортных коридоров и повышению транзитного потенциала страны.

Одновременно снижается нагрузка на бюджет, что позволяет направлять государственные средства на новые инфраструктурные проекты и повышает инвестиционную привлекательность отрасли.

Условия для водителей

При этом в Казахстане стараются сохранять баланс интересов пользователей. Уровень тарифов остается ниже, чем во многих зарубежных странах.

Дополнительно внедрены механизмы, повышающие справедливость системы. В частности, если участок дороги признается дефектным, плата за проезд на нем временно отменяется до полного устранения недостатков.

Также предусмотрены различные способы оплаты, позволяющие снизить расходы. Для местных автомобилей действуют месячные и годовые абонементы, а при предоплате тарифы ниже, чем при постоплате. Срок оплаты увеличен до одного месяца, что дает водителям больше гибкости.

Общая оценка

В целом система платных дорог формирует экономически устойчивую модель развития автодорожной отрасли. Пользователи оплачивают фактическое использование инфраструктуры, а полученные средства направляются на ее содержание и дальнейшее развитие.

Расширение сети платных участков при сохранении доступности тарифов делает этот механизм одним из ключевых факторов модернизации транспортной системы Казахстана и повышения ее эффективности.