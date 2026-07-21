Платные мобильные подписки в Казахстане подключат только после двойного подтверждения

Дополнительные платные услуги мобильной связи и интернета в Казахстане будут подключаться только после получения двухэтапного согласия абонента. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций заявил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Ранее случайное нажатие абонента в интернете на какую-либо услугу могло привести к оформлению подписки, и абонент мог об этом не знать. Теперь подключение будет осуществляться с двухэтапного согласия. Человек нажал, после чего он должен еще раз подтвердить подключение через СМС, звонок или USSD-запрос", – пояснил Досжан Мусалиев.

Кроме того, казахстанцам предоставили возможность отказаться от рекламных и информационных рассылок операторов связи, а также услуг автоматического дозвона и так называемых "маяков".

Ранее, если человек звонил недоступному абоненту, оператор мог автоматически перезвонить ему после появления вызываемого пользователя в сети. Такие звонки могли поступать в том числе ночью.

"Теперь этого не будет. Вместо автоматического звонка будут направляться только СМС", – сообщил вице-министр.

По его словам, эти вопросы неоднократно поднимались населением. Соответствующая норма была принята в конце июня.