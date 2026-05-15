Платные парковки в Астане перейдут городу и могут подорожать

Платные парковки в Астане в ближайшее время перейдут в коммунальную собственность города. Об этом сообщил заместитель акима столицы Ерсин Отебаев, передает BAQ.KZ.

Парковки переходят в собственность города

По словам замакима, компания, ранее управлявшая парковками, находилась в процедуре реабилитации.

"Именно сегодня вступило в силу решение суда о прекращении реабилитации. Также дополнительно подписано соглашение о передаче. Мы думаем, на днях договор окончательно будет подписан и на следующий день передан в коммунальную собственность", - сообщил Ерсин Отебаев.

Доходы и новая модель распределения

Как отметил представитель акимата, платные парковки уже приносили значительный доход.

"Ранее они приносили порядка, вместе со штрафами, более 5 миллиардов тенге - это с момента начала работы", - отметил он.

При этом доходы от штрафов полностью поступают в бюджет города. Что касается оплаты за парковку, средства будут распределяться следующим образом: 75% направят в городскую компанию, а 25% - в бюджет.

Парковок станет больше, цены могут вырасти

В акимате не исключают расширение сети платных парковок.

"С учетом роста города мы будем это делать. Также в некоторых местах, возможно, ценовая политика будет пересмотрена в сторону удорожания. В плотно заселенных местах, скажем, левый берег", - сообщил замакима.

Вместе с тем власти рассматривают меры для удобства горожан.

Планируется сделать парковки бесплатными по воскресеньям, а также у социальных объектов. Сейчас этот вопрос находится в проработке.