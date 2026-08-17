23 августа, в день выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, проезд в общественном транспорте Астаны будет бесплатным.

По данным «City Transportation Systems», бесплатный проезд будет действовать:

в системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana;

на городских маршрутах;

на экспресс-маршрутах;

на пригородных маршрутах.

Зачем ввели бесплатный проезд

Мера направлена на то, чтобы жителям и гостям столицы было удобнее передвигаться по городу и добираться до избирательных участков.

Пассажирам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок 23 августа.