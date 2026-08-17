Плату за проезд отменят в день выборов в Астане
17 Августа 2026, 11:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
17 Августа 2026, 11:2617 Августа 2026, 11:26
127Фото: BAQ.kz
23 августа, в день выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, проезд в общественном транспорте Астаны будет бесплатным.
По данным «City Transportation Systems», бесплатный проезд будет действовать:
- в системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana;
- на городских маршрутах;
- на экспресс-маршрутах;
- на пригородных маршрутах.
Зачем ввели бесплатный проезд
Мера направлена на то, чтобы жителям и гостям столицы было удобнее передвигаться по городу и добираться до избирательных участков.
Пассажирам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок 23 августа.
Самое читаемое
- Бывший депутат Бахытжан Базарбек попал в ДТП в Жамбылской области
- В Актобе за 43 млрд тенге строят новые канализационные очистные сооружения
- В центре Алматы снесли незаконную пристройку к кафе
- Возвращенные активы: В Атырауской области строят школу на 80 мест
- У берегов Индонезии снова произошло землетрясение