Плату за проезд отменят в день выборов в Астане

17 Августа 2026, 11:26
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BAQ.kz 17 Августа 2026, 11:26
17 Августа 2026, 11:26
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Фото: BAQ.kz

23 августа, в день выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, проезд в общественном транспорте Астаны будет бесплатным.

По данным «City Transportation Systems», бесплатный проезд будет действовать:

  • в системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana;
  • на городских маршрутах;
  • на экспресс-маршрутах;
  • на пригородных маршрутах.

Зачем ввели бесплатный проезд

Мера направлена на то, чтобы жителям и гостям столицы было удобнее передвигаться по городу и добираться до избирательных участков.

Пассажирам рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок 23 августа.

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