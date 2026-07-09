В Павлодарской области восстановили свободный доступ граждан к двум водным объектам после выявления нарушений при организации пляжей.

Природоохранная прокуратура провела проверку по обращениям жителей и установила нарушения водного законодательства на озере Шандаксор в поселке Солнечный города Экибастуза и на озере Маралды в Щербактинском районе.

Выяснилось, что организаторы пляжей ограничивали доступ населения к водным объектам общего пользования. В частности, были установлены ограждения, пункты охраны, а также взималась плата за проход на территорию.

Кроме того, проверка выявила нарушения требований безопасности на водоемах. На отдельных пляжах отсутствовали детские зоны, а также помещения для оказания первой медицинской помощи с необходимым оборудованием, медикаментами и дежурным персоналом.

По итогам проверки прокуратура внесла соответствующие акты надзора в уполномоченные органы.

В результате принятых мер платный вход на пляжи озер Шандаксор и Маралды отменили. Доступ граждан к объектам общего водопользования восстановлен, необходимое оснащение обеспечено.

Ответственные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.