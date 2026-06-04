Плавучие цветники украсили озеро Терренкура в Алматы
Сегодня 2026, 17:22
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Сегодня 2026, 17:22Сегодня 2026, 17:22
108Фото: Акимат города Алматы
В зоне отдыха Терренкур в Алматы на озере появились плавучие цветочные композиции.
Теперь прямо на водной глади можно увидеть яркие декоративные клумбы. Они аккуратно размещены на поверхности озера и создают эффект живого украшения воды, делая прогулочную зону еще более привлекательной.
В рамках программы озеленения специалисты установили эти композиции, чтобы разнообразить городской ландшафт и добавить новые элементы благоустройства.
В Eco Almaty отмечают, что такие решения помогают не только украшать общественные пространства, но и делают места отдыха более уютными и современными для жителей и гостей Алматы.
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