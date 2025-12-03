Публикация о туристическом потенциале Улытау в бортовом журнале авиакомпании Scat была размещена на платной основе, однако в материал попала фотография, не согласованная с заказчиком. Об этом сообщил аким области Дастан Рыспеков на пресс-конференции в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов о стоимости размещения, создании контента и возможных претензиях к авторам публикации, аким Улытауской области подтвердил, что материал действительно был оплачиваемым.

"Да, публикация была размещена на платной основе. Это часть нашей работы по продвижению туристического потенциала региона", – сообщил Рыспеков.

По словам акима, размещение осуществлялось через управление предпринимательства и промышленности области – именно оно выступало заказчиком услуги. Однако в журнал попала фотография, которая не была согласована с управлением. Это и стало причиной последующего обсуждения в соцсетях.

"К сожалению, была размещена не та фотография, которую утвердили заказчики. Я сам перепроверял – видел оператора дрона, видел другие снимки, где он в той же одежде. Это не фотомонтаж, как многие подумали, но, конечно, могла быть выбрана другая фотография", – пояснил аким.

Рыспеков сообщил, что управление предпринимательства готовит претензию подрядчику за несоблюдение условий согласования визуальных материалов.

"Управлением будут предъявлены претензии поставщику услуг. Фотография была размещена не та, что согласована", – подчеркнул он.

Несмотря на ситуацию, публикация вызвала высокий интерес в социальных сетях. Особенно после того, как ролики и обсуждения разошлись по TikTok.