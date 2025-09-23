В Мангистауской областной многопрофильной больнице врачи спасли пациента с одним из самых опасных заболеваний поджелудочной железы — панкреонекрозом — без хирургического вмешательства, что стало настоящим прорывом в практике региональной медицины.

Мужчина 1982 года рождения поступил в хирургическое отделение в крайне тяжёлом состоянии. После комплексного обследования был поставлен диагноз "панкреонекроз" — заболевание, при котором ткани поджелудочной железы начинают разрушаться, вызывая острую интоксикацию всего организма.

Как рассказал заведующий отделением хирургии Сакен Кубланов, шансы на выживание при таком диагнозе нередко оцениваются как 50 на 50.

"Панкреонекроз – одно из самых опасных заболеваний в мире. При этом заболевании происходит разрушение ткани поджелудочной железы, что вызывает сильнейшую интоксикацию организма. В подобных случаях шанс на выживание оценивается как 50 на 50", – пояснил врач.

По его словам, раньше такие пациенты сразу направлялись на операцию, но сегодня, согласно международной практике, врачи сначала выбирают медикаментозное лечение.

"Раньше при таком диагнозе врачи сразу прибегали к операции. Однако сейчас, согласно международной медицинской практике, в первую очередь применяется консервативное лечение. Если медикаментозная терапия не помогает, тогда проводится лапароскопическая или открытая операция. В данном случае мы тоже отказались от хирургии и выбрали консервативный метод. Пациент проходил лечение в отделении в течение 20 дней. Состояние улучшилось, и сегодня его выписали домой", – сообщил Сакен Кубланов.

Сам пациент признался, что к тяжёлой болезни привели вредные привычки в питании.

"Меня доставили в очень тяжелом состоянии с сильной болью. С самого начала я понял, что моей жизни угрожает опасность. Врачи использовали современные методы и провели консервативное лечение. Сейчас чувствую себя хорошо. Огромная благодарность всем медикам за профессиональную помощь. После такого испытания я понял: правильное питание – это основа здоровья. Поэтому всем советую отказаться от вредной пищи и вести здоровый образ жизни", – поделился мужчина.

Случай в Актау стал примером того, как современные подходы в медицине позволяют спасать жизни даже без скальпеля.