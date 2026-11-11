Плохой пример для детей: в Актобе фиксируют случаи незаконного выброса мусора

В Актобе продолжают выявлять факты нарушения правил благоустройства. Жители оставляют возле мусорных площадок старую мебель, строительные материалы и бытовые отходы, не задумываясь о последствиях. При этом камеры видеонаблюдения фиксируют не только действия взрослых, но и то, как их примеру следуют дети.

Как отмечают в Департаменте полиции Актюбинской области, особую обеспокоенность вызывает складирование крупногабаритных отходов возле контейнерных площадок. Несмотря на неоднократные предупреждения, подобные случаи продолжают повторяться.

Только в ноябре несколько жителей города были привлечены к административной ответственности.

Так, 7 ноября житель 12-го микрорайона оставил доски рядом с мусорным контейнером. В этом же районе дети вынесли из дома мебель и бросили её возле площадки для сбора отходов, повторив поведение взрослых.

Ещё один факт нарушения зафиксировали в жилом массиве Есет батыр. Молодой человек оставил крупногабаритную мебель возле мусорной площадки рядом с домом, не позаботившись о её вывозе.

В другом случае горожанин загрузил бытовые отходы в автомобиль, привёз их к контейнерной площадке и выгрузил прямо возле мусорных баков.

Установить личности нарушителей удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Все они привлечены к административной ответственности. Кроме того, с каждым проведена разъяснительная работа.

В полиции напоминают: оставлять бытовой мусор, мебель и другие крупногабаритные предметы в неустановленных местах запрещено. Такие действия являются нарушением правил благоустройства города и влекут административную ответственность.

Жителей призывают соблюдать чистоту, ответственно относиться к утилизации отходов и не подавать детям негативный пример.