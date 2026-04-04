Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с фермерами Акмолинской области в городе Косшы, передает BAQ.KZ.

Акмолинская область является одним из ведущих аграрных регионов страны. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте региона составляет порядка 15%. В 2025 году здесь собран рекордный урожай зерна — 7,6 млн тонн, что превышает четверть республиканского объема.

Регион также демонстрирует динамику в диверсификации посевов. В 2025 году площади масличных культур впервые достигли 500 тыс. га, увеличившись в 2,5 раза. В текущем году планируется расширение до 580 тыс. га. Общая посевная площадь составит 5,6 млн га — на 76 тыс. га больше, чем годом ранее.

Ключевыми темами встречи стали новые нормы Налогового кодекса и реализация Комплексного плана развития животноводства.