Площадь пожара — 1 гектар: В СКО загорелся мусорный полигон

В Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, возле села Кладбинка, произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов, передает BAQ.KZ.

Пламя перешло на сухую растительность, в результате чего площадь возгорания достигла примерно 1 гектара.

В результате происшествия угрозы для населённого пункта не возникло.

По итогам проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Установлено, что полигон находится на балансе КГУ «Аппарат акима Кладбинского сельского округа».

По данному факту в соответствии со статьёй 336 КоАП РК был наложен штраф в размере 432 500 тенге.