Площадь Северного Арала планируют увеличить до 3,9 тыс. кв. км к 2030 году
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В Казахстане начались работы в рамках первого этапа проекта «Северное Аральское море и модернизация ирригационных систем». Его реализация должна увеличить площадь Северного Аральского моря до 3,9 тыс. кв. км, а объем воды – до 34 куб. км, передает BAQ.KZ со ссылкой на primeminister.kz.
Проект реализуется в Кызылординской и Туркестанской областях совместно с Международным банком реконструкции и развития, входящим в группу Всемирного банка. В рамках первой фазы представлено 133 проекта «Казводхоза» и «Туран-Су».
Помимо восстановления Северного Арала, предусматривается реконструкция более 1,4 тыс. км ирригационных сетей, капитальный ремонт водохранилища, а также автоматизация учета и контроля воды в оросительных системах.
Завершить запланированные работы предполагается к 2030 году. В Правительстве рассчитывают, что проект позволит укрепить водную безопасность региона, улучшить условия для сельского хозяйства и рыбного промысла и будет способствовать восстановлению экосистемы Северного Аральского моря.
Постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев подтвердил готовность организации оказывать экспертную и финансовую поддержку в долгосрочном управлении водными ресурсами региона.
Проект обсуждался на заседании Координационного совета по сотрудничеству Правительства Казахстана с международными финансовыми организациями под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова. В заседании участвовали представители Всемирного банка, ЕБРР, Международной финансовой корпорации и других институтов развития.
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