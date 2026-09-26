Площадь вокзала в Жезказгане увеличилась в четыре раза после обновления

В Жезказгане, в области Улытау, завершена реконструкция железнодорожного вокзала, построенного в 1941 году. После обновления площадь вокзала увеличилась более чем в четыре раза — с 582 до 2 540 кв. метров. В здании созданы более комфортные условия для пассажиров и обновлена инфраструктура.

В ходе реконструкции возведены новые несущий каркас, стены и перекрытия, полностью обновлена кровля. Заменены инженерные сети, установлены новые окна и витражи, обновлены фасад и внутренние помещения. В здании предусмотрены современные системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи. Для пассажиров обновлены залы и общественные зоны.

Благоустроена прилегающая территория, уложена брусчатка, обновлены навес и пассажирский перрон. Установлены новая мебель, необходимое оборудование, ограждения и дополнительные эвакуационные выходы в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

После реконструкции вокзал может одновременно обслуживать до 441 человека. Среднесуточный пассажиропоток станции составляет около 1 907 человек.

Через станцию Жезказган проходят 12 поездов, связывающих город с Алматы, Астаной, Павлодаром, Кызылордой и Карагандой. Реконструкция проведена в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов страны по поручению Главы государства. Проект реализован за счет собственных средств АО «НК «Қазақстан темір жолы» при поддержке Правительства Республики Казахстан, Министерства транспорта, АО «Самрук-Қазына» и акимата области Улытау.